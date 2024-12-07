بدء الاحتفال الاستثنائي لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس بعد 5 أعوام على احتراقها

بدأ الاحتفال الاستثنائي لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس بعد 5 أعوام على احتراقها.

وتعيد كاتدرائية نوتردام التي اجتاحها حريق في العام 2019، فتح أبوابها السبت بحفاوة بعد أعمال ترميم ضخمة استمرت خمس سنوات ساهمت في تمويلها تبرعات غير مسبوقة.

ويشارك نحو أربعين من قادة الدول والحكومات والملوك والأمراء في هذه المراسم التي تقام يومي السبت والأحد بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووريث العرش البريطاني الأمير وليام.

ويعول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعاني صعوبات كبيرة جراء حجب الثقة عن حكومته في البرلمان، كثيرا على هذه المحطة التي اعتبرها "مصدر فخر وطني" على غرار دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف.