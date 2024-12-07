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بدء الاحتفال الاستثنائي لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس بعد 5 أعوام على احتراقها

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بدأ الاحتفال الاستثنائي لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس بعد 5 أعوام على احتراقها.

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وتعيد كاتدرائية نوتردام التي اجتاحها حريق في العام 2019، فتح أبوابها السبت بحفاوة بعد أعمال ترميم ضخمة استمرت خمس سنوات ساهمت في تمويلها تبرعات غير مسبوقة.

ويشارك نحو أربعين من قادة الدول والحكومات والملوك والأمراء في هذه المراسم التي تقام يومي السبت والأحد بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووريث العرش البريطاني الأمير وليام.

ويعول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعاني صعوبات كبيرة جراء حجب الثقة عن حكومته في البرلمان، كثيرا على هذه المحطة التي اعتبرها "مصدر فخر وطني" على غرار دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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