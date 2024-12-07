الفصائل المسلحة السورية: سيطرنا على كلية الهندسة العسكرية ومقر الفرقة 26 شمال حمص ومراكز درعا والسويداء والقنيطرة

أعلنت الفصائل السورية المسلحة، السيطرة على مراكز محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بالكامل.
وقالت "سيطرنا على مقر الفرقة 26 شمال حمص"، كما ذكرت أنها سيطرت على "كلية الهندسة العسكرية شمال مدينة حمص".
وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر في قوات الجيش السوري، بأن "قوات المعارضة دخلت حمص من الشمال والشرق".
وفي وقت سابق، ذكرت الفصائل السورية المسلحة، "أننا ندفع بمزيد من التعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة السورية دمشق".
وقالت: "قواتنا خلف خطوط العدو بدأت عملية نوعية داخل حمص بالتزامن مع هجوم واسع من محاور عدة".
ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور واستمرار الاشتباكات مع الجيش السوري.
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