سلام جال على المحال التجارية في صور للاطلاع على اسعار الالمنيوم والزجاج ومواد البناء في مرحلة اعادة الاعمار

جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، على المحال التجارية في مدينة صور، لا سيما محال وتجّار الالمنيوم والزجاج للاطمئنان الى حالهم.

وجاء الجولة للاطلاع على اسعار الالمنيوم والزجاج ومواد البناء كافة وخصوصا في مرحلة اعادة الاعمار، واخبارهم ان هناك مساعدات من جهات مانحة لأصحاب المحال والشركات التي تأثرت بهذا العدوان، بخاصةً المؤسسات الصغيرة، وللاطلاع على احتياجاتهم بعد وقف اطلاق النار والعوائق التي تواجههم واثار العدوان الغاشم على المدينة.

وبناء عليه، جهّز الوزير سلام خطة عمل للبنان، ولا سيما المناطق التي تعرضت لعدوان، كالنبطية وصور ومرجعيون وبنت جبيل والضاحية والبقاع وبعلبك لمتابعة موضوع الاسعار ومراقبتها شخصياً، واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة والسريعة حماية الأهالي من جشع التجار في هذه المرحلة الصعبة.