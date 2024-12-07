خارجية العراق: وزيرا خارجية العراق وتركيا أكدا على خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على البلدين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن وزير خارجية العراق فؤاد حسين وتركيا هاكان فيدان أكدا على خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على البلدين"، وذلك بعد لقاء بينهما في الدوحة مع استمرار هحوم الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وقالت الخارجية العراقية "الوزيران العراقي والتركي شددا على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل يخدم مصالح سوريا وشعبها".

وأضافت "الوزيران العراقي والتركي اتفقا أن استمرار التصعيد بسوريا قد يؤدي لعواقب تصعب السيطرة عليها".