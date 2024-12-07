غارة إسرائيلية على منزل عند اطراف بيت ليف لجهة القوزح

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً منزلاً عند اطراف بلدة بيت ليف الجنوبية لجهة بلدة القوزح. ويأتي ذلك مع استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

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