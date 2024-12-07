“النشرة": مشروع وقف الحرب السورية ينص على بقاء الأسد وتعديلات دستورية وشراكة سياسية

علمت "النشرة" أن مشروع وقف الحرب السورية الذي أشرفت على وضعه كل من تركيا و روسيا وايران يقوم على اساس: بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في منصبه ووحدة البلاد، على ان تحصل تعديلات دستورية وحكومة شراكة سياسية وانتخابات بعد عام.

ويُنتظر ان يبدأ تنفيذ الاتفاق قريبا جدا.

وكانت قد علمت "النشرة" ان مشروع اتفاق روسي - إيراني - تركي سيجري تنفيذه لوقف الحرب في سوريا ويقوم على اساس الحل السياسي ووحدة سوريا.

ويتوقع ان تتوقف الحرب خلال ساعات، لتشرف الدول الثلاث على تنفيذ الاتفاق.