جنبلاط: أخيرًا برزت معالم الحرية في سوريا بعد انتظار طويل

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح، أنه "أخيرًا برزت معالم الحرية في سوريا بعد انتظار طويل".
ذكرت الفصائل السورية المسلحة، "أننا ندفع بمزيد من التعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة السورية دمشق"، وقالت إنها بدأت تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق دمشق.
ويأتي ذلك مع استمرار اشتباكات الفصائل مع الجيش السوري بعد الهجوم الذي انطلق من إدلب منذ أسبوع.
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