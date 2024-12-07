"النشرة": اتفاق أولي على وقف الحرب في سوريا

علمت "النشرة" ان مشروع اتفاق روسي - إيراني - تركي سيجري تنفيذه لوقف الحرب في سوريا ويقوم على اساس الحل السياسي ووحدة سوريا. ويتوقع ان تتوقف الحرب خلال ساعات، لتشرف الدول الثلاث على تنفيذ الاتفاق.

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