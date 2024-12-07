"المنار": 4 شهداء و6 جرحى بينهم نساء وأطفال في الغارة الإسرائيلية على أحد المنازل في بلدة بيت ليف

أفادت قناة "المنار"، عن سقوط 4 شهداء و6 جرحى بينهم نساء واطفال في الغارة الإسرائيلية على احد المنازل في بلدة بيت ليف، وذبك في خرق كبير لقرار وقف اطلاق النار مع لبنان.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان وفي ظل ترقب بدء عمل اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ القرار.