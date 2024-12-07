أفادت قناة "المنار"، عن سقوط 4 شهداء و6 جرحى بينهم نساء واطفال في الغارة الإسرائيلية على احد المنازل في بلدة بيت ليف، وذبك في خرق كبير لقرار وقف اطلاق النار مع لبنان.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان وفي ظل ترقب بدء عمل اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": 4 شهداء و6 جرحى بينهم نساء وأطفال في الغارة الإسرائيلية على أحد المنازل في بلدة بيت ليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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