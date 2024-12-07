وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني المستجدات بالمنطقة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم ، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ(22).
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدات في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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