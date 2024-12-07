وزير الداخلية السوري: الطوق الأمني على أطراف دمشق لا يمكن كسره

تفقد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون عمل الوحدات الشرطية في العاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). وقال الرحمون إن "هناك طوق أمني قوي جداً على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره".



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