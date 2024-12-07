مفقودون إثر الانفجار القوي في لاهاي

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الهولندية أن انفجارا وحريقا هزا أحد أحياء مدينة لاهاي، في وقت مبكر صباح اليوم السبت، ما أدى إلى تدمير العديد من الشقق وإصابة عدة أشخاص.

وأصيب أربعة أشخاص، على الأقل، وهناك نحو عشرين في عداد المفقودين بعدما أدى انفجار إلى اندلاع حريق في مبنى سكني من ثلاثة طوابق في لاهاي.

وكتبت إدارة الإطفاء، عبر منصة "أكس"، أن المبنى انهار بشكل جزئي عقب الانفجار، ودمر الانفجار والحريق الناتج عنه خمس شقق.

ولم يتضح بعد سبب الكارثة، لكن الشرطة قالت إنها تبحث عن سيارة شوهدت وهي تغادر موقع الحادث.

وقالت سلطات الطوارئ إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طفلا كان بين الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى.

وسمع سكان حي "مارياهوف"، في بشمال شرق لاهاي، دويا وصراخا قبل الفجر.

وقالت واحدة من سكان المنطقة، لوسائل الإعلام المحلية، إنها اعتقدت أن زلزالا قد وقع.

ونشرت السلطات الهولندية فريق بحث وإنقاذ متخصصا في مكان الحادث، مزودا بأربعة كلاب مدربة على البحث عن ضحايا. وشارك الفريق في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا عام 2023.

وقال الملك فيليم-أليكسندر والملكة ماكسيما، في بيان "أفكارنا مع هؤلاء المتضررين في لاهاي إثر الانفجار والحريق صباح اليوم"، بما في ذلك "الخائفون على مصير أحبائهم".

وأعرب رئيس الوزراء ديك شوف، في بيان، عن صدمته إزاء صور الكارثة، وقال "أفكاري مع الضحايا وكل من طالتهم الكارثة وأجهزة الطوارئ التي تعمل الآن في الموقع".