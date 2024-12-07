الحجار بحث مع البزري وبهية الحريري في تداعيات العدوان الإسرائيلي

التقى النائب عبد الرحمن البزري، وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، وبحث معه في القضايا الإجتماعية والحياتية المُلحّة والمستقبلية في أعقاب العدوان الإسرائيلي وتداعياته، وضرورة تأمين المساعدات الدولية لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، إضافة للتركيز على دعم ذوي الإحتياجات الخاصة.

كما تمّ الإتفاق على عقد لقاء عمل لمتابعة المواضيع المطروحة خلال الأسبوعين المقبلين.

هذا، واستقبلت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري، في مجدليون، وزير الشؤون الإجتماعية.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته الإنسانية والإجتماعية، وخصوصا ما يتعلق منها بأوضاع ودعم العائدين الى بلداتهم وقراهم المنكوبة والمدمرة وتحديات إعادة الإعمار ودعم الفئات الأكثر حاجة.

وكان تنويه "بالنموذج الذي جسدته صيدا وجزين في القيام بواجبهما الإنساني والوطني، برعاية أهلنا النازحين من الجنوب طوال فترة العدوان".

كما كان تأكيد على "أهمية الحفاظ على التضامن الداخلي والإلتفاف حول الدولة ومؤسساتها في مقاربة الإستحقاقات الوطنية المقبلة".