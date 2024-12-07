ياسين أجرى محادثات في قطر عن الحاجات الكبيرة للبنان نتيجة العدوان الاسرائيلي

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أجرى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، سلسلة من الاجتماعات على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، في حضور سفيرة لبنان في قطر فرح بري، والتقى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيار كرينبول ونائب المدير التنفيذي لمنظمة "اليونيسيف" ادوارد شيبان ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، ونائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية سيلسيتي درايك.
وعرض ياسين لأهمية الدعم الإنساني للبنان خاصة مع الحاجات الكبيرة نتيجة العدوان الاسرائيلي ووجود أكثر من 100 الف أسرة تعرضت منازلها إلى تدمير أو ضرر كبير.
وكان ياسين تحدث في ندوة عن الاستقرار في لبنان من تنظيم منتدى الدوحة.
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