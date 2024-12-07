النشرة: تفجير دفعة جديدة من الصواريخ غير المنفجرة في حقول رماية الطيبة للجيش اللبناني بالبقاع

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن سماع اصوات انفجارات جديدة في بعلبك ناتجة عن تفجير الجيش اللبناني دفعة جديدة من الصواريخ غير المنفجرة في حقول رماية الطيبة للجيش اللبناني".

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