"النشرة": المسيّرات الإسرائيلية لم تغادر أجواء بنت جبيل والبلدات المحيطة بها منذ الصباح

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، بأن المسيّرات الإسرائيلية لم تغادر أجواء بنت جبيل والبلدات المحيطة في القطاع الأوسط منذ الصباح وحتى الآن.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان وفي ظل ترقب بدء عمل اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ القرار.