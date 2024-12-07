أفاد مراسل النشرة في الجنوب، بأن المسيّرات الإسرائيلية لم تغادر أجواء بنت جبيل والبلدات المحيطة في القطاع الأوسط منذ الصباح وحتى الآن.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان وفي ظل ترقب بدء عمل اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": المسيّرات الإسرائيلية لم تغادر أجواء بنت جبيل والبلدات المحيطة بها منذ الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.