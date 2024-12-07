كاتدرائية نوتردام تعيد فتح أبوابها بحضور شخصيات بارزة

تعيد كاتدرائية نوتردام التي اجتاحها حريق في العام 2019، فتح أبوابها السبت بحفاوة بعد أعمال ترميم ضخمة استمرت خمس سنوات ساهمت في تمويلها تبرعات غير مسبوقة.

ويشارك نحو أربعين من قادة الدول والحكومات والملوك والأمراء في هذه المراسم التي تقام يومي السبت والأحد بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووريث العرش البريطاني الأمير وليام.

ويعول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعاني صعوبات كبيرة جراء حجب الثقة عن حكومته في البرلمان، كثيرا على هذه المحطة التي اعتبرها "مصدر فخر وطني" على غرار دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الصيف.

وتنطلق المراسم عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 18,00 ت غ) مع تشريع الأبواب من جانب كبير أساقفة باريس لوران أولريك الذي سيطرق ثلاث مرات عليها بعصاه. وتتواصل بعد ذلك داخل الصرح بسبب الظروف المناخية التي تشهد هبوب رياح قوية.

ومن المقرر أن يلقي ماكرون كلمة بالمناسبة بعدما حدد غداة اندلاع الحريق، "تحديا مجنونا" بترميم الكاتدرائية في غضون خمسة أعوام. وتقام مراسم دينية أيضا بحضور 1500 مدعو فضلا عن قراءة رسالة من البابا.

وليل 15 نيسان 2019، أثارت مشاهد النيران تلتهم سقيفة نوتردام وانهيار برج سهمها الشهير، صدمة عالمية.

وأعيد بناء السهم الذي صممه المهندس المعماري أوجين فيوليه لودوك في القرن التاسع عشر، على صورته القديمة.