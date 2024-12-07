الفصائل السورية المسلحة: نخوض معارك عنيفة شمال حمص ورصدنا هروب قوات النظام من مطار المزة العسكري في دمشق

ادعت الفصائل السورية المسلحة، "أننا رصدنا هروب قوات النظام من مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق".
وأشارت إلى "أننا نخوض معارك عنيفة ضد قوات النظام شمال مدينة حمص".
وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر في قوات الجيش السوري، بأن "قوات المعارضة دخلت حمص من الشمال والشرق".
وفي وقت سابق، ذكرت الفصائل السورية المسلحة، "أننا ندفع بمزيد من التعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة السورية دمشق".
وقالت: "قواتنا خلف خطوط العدو بدأت عملية نوعية داخل حمص بالتزامن مع هجوم واسع من محاور عدة".
ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور واستمرار الاشتباكات مع الجيش السوري.
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