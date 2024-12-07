أسير إسرائيلي دعا للتظاهر ضد نتانياهو في فيديو نشرته "القسام": حراسنا أبلوغنا بالتعليمات الجديدة وأنا وباقي الأسرى خائفون

بثت كتائب القسام شريط فيديو يكشف عن هوية أسير إسرائيلي في غزة يُدعى متان تسنجاوكر، حيث قال "إنني محبط جدا و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو وحكومته أهملونا".

وأضاف "حراسنا (من كتائب القسام) أبلغونا بالتعليمات الجديدة وأنا وباقي الأسرى خائفون على حياتنا"، مشيرا إلى أن "ظروفنا المعيشية صعبة جدا وقد أصابتنا الأمراض نتيجة نقص الدواء والغذاء".

وقال الأسير الإسرائيلي "أدعو شعب إسرائيل إلى التظاهر أمام منزل نتانياهو وحرمانه من النوم".

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "عائلة الأسير متان تسنجاوكر تعطي الإعلام موافقة على تداول فيديو ابنها الذي بثته حماس"، في وقت يواجه في نتانياهو انتقادات بسبب عدم رغبته بالتوصل لاتفاق تبادل أسرى جراء توجهه باستمرار الحرب في غزة وهو أمر ترفضه حركة حماس في المفاوضات.

وسبق وكشفت وكالة "رويترز"، عن "بيان داخلي لحماس يهدد بقتل الأسرى في غزة إذا شنت إسرائيل عملية لإنقاذهم"، لافتةً الى أن "بيان حماس قال إن لديها معلومات عن اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية لإنقاذ أسرى في غزة".