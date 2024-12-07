شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنه "يجب ألا تكون للولايات المتحدة الأميركية أي صلة بالصراع في سوريا"، في وقت تواصل الفصائل المسلحة هجومها من عدة محاور في البلاد بهدف الوصول إلى دمشق مع استمرار الاشتباكات مع الجيش السوري.
ورأى ترامب أنه "يبدو أن المعارضة السورية تتحرك بشكل كبير للإطاحة (بالرئيس السوري) بشار الأسد".
واعتبر أن "روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم المعارضة في سوريا بسبب انشغالها في أوكرانيا"، مضيفًا "سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقتنا والمعركة ليست معركتنا فدعوها كما هي ولا تتدخلوا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: يجب ألا تكون لأميركا أي صلة بالصراع في سوريا ويبدو أن المعارضة تتحرك بشكل كبير للإطاحة بالأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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