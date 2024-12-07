المتحدث باسم حكومة العراق: ألفا جندي من الجيش السوري دخلوا الأراضي العراقية بمعداتهم الكاملة

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنه "هناك ألفا جندي نظامي من الجيش السوري دخلوا الأراضي العراقية بمعداتهم الكاملة".

وقال إن "جنود الجيش السوري دخلوا اليوم إلى العراق وهم بضيافة القوات العراقية".

في وقت سابق، أفاد مسؤولون محليون ومصادر أمنية لوكالة رويترز، بأن "عشرات الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدوديّ بالتنسيق مع القوات العراقية".

ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور.