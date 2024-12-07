أردوغان: لا فائدة لأي جهة بتأجيج أحداث سوريا أكثر ولا أطماع لنا في أراضي أي دولة

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "سوريا للسوريين بجميع طوائفهم ولن تكون هناك فائدة لأي جهة في تأجيج الأحداث أكثر"، مضيفا "يجب على الجميع أن يعي أن هناك واقعا جديدا من الناحية السياسية والدبلوماسية".

ولفت، في كلمة له، إلى أن "الهجمات المتزايدة ضد المدنيين في إدلب كانت بمثابة الشرارة التي أججت الأحداث الأخيرة"، موضحا أنه "لا يمكن لتركيا أن تتغاضى عن التطورات في بلد لها معه حدود بطول 910 كيلومترات".

وعن اللاجئين السوريين في تركيا، رأى أن "التاريخ سيسطر كيف اجتازت تركيا بنجاح هذا الامتحان الإنساني".

وذكر أنه "لا يوجد أطماع لنا في أراضي أي دولة ونتمنى أن تجد جارتنا سوريا السلام والهدوء اللذين تتوق إليهما منذ 13 عاما".

وأضاف أردوغان "مثلما نولي أهمية للطمأنينة في هطاي فإننا نتمنى أن تنعم حماة وحمص ودمشق والرقة وعين العرب أيضا بالأمان".