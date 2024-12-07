الجيش الإسرائيلي: نساعد الأمم المتحدة حاليا في صد هجوم مسلحين بمنطقة حضر السورية على حدود الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "أننا نساعد الأمم المتحدة حاليا في صد هجوم مسلحين بمنطقة حضر السورية على حدود الجولان". وقال: "ننتشر بقوات معززة في جبهة مرتفعات الجولان وسنواصل العمل لحماية إسرائيل ومواطنيها".

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