رئيس كوريا الجنوبية ينجو من محاولة عزله

ابوظبي - سيف اليزيد - نجا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم السبت، من تصويت في البرلمان لمساءلته بغرض عزله بعد أن قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.

وجاء الإجراء بعد أن تقدمت به المعارضة.

ويتطلب عزل الرئيس دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، بواقع 200 من أصل 300 عضو. ولدى أحزاب المعارضة، التي قدمت اقتراح عزل الرئيس، 192 مقعدا في البرلمان، ولكن ثلاثة نواب فقط من حزب سلطة الشعب الحاكم، شاركوا في التصويت.

وقد تم إلغاء الاقتراح دون فرز الأصوات، حيث إن عدد الأصوات لم يصل إلى النصاب المطلوب، 200 عضو.