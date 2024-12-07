هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تستعد لانهيار نظام الأسد ولا نلاحظ تدخلا ملموسا من إيران أو حزب الله أو روسيا

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن "إسرائيل تستعد لانهيار نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وتسجل هروبا جماعيا لجنوده".

ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة، قولها "إننا لا نلاحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله".

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار، إشارتهم إلى أن انهيار نظام الأسد تحول دراماتيكي قد يغير واقع الشرق الأوسط".

ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور في ظل اشتباكات مع الجيش السوري.

وأمس؟ أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان".

وأضاف "يراقب الجيش الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا ولن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الاسرائيلية وسيعمل لاحباط أي تهديد على مواطني إسرائيل".