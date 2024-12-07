أفاد وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، بأنه "تقوم بعض الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية بنشر مقاطع فيديو عبر قنواتهم الإعلامية من ساحات وشوارع لمناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات، والادعاء بأن عناصر التنظيمات الإرهابية قد سيطروا عليها، كل ذلك بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم".
ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية: ادعاءات مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية حول السيطرة على مناطق بريف دمشق لبث الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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