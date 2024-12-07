سكان ونشطاء لرويترز: متظاهرون يحطمون تمثالًا لحافظ الأسد في ساحة رئيسية في جرمانا جنوبي دمشق

أفاد سكان ونشطاء وكالة رويترز، بأن "متظاهرين يحطمون تمثالًا للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في ساحة رئيسية في جرمانا جنوبي دمشق". ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور والتي تهدف للوصول إلى العاصمة السورية. وكانت قد نقلت وكالة سانا السورية عن مصدر عسكري قوله إن "قواتنا المسلحة في المنطقة الجنوبية تعيد التموضع والانتشار وفقا للخطط والأوامر العسكرية".

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