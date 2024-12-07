أفادت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "وحدات قواتنا المسلحة العاملة في المنطقة الجنوبية تنفذ إعادة تموضع وانتشار تبعاً للخطط والأوامر العسكرية"، وذلك في وقت تتقدم فيه الفصائل المسلحة باتجاه حمص.
وأضافت "جميع هذه التحركات والمشاهدات طبيعية وتندرج ضمن إطار عمل القوات المسلحة، وهو ما تحاول الدوائر المعادية استثماره لبث الشائعات بين أوساط المواطنين".
ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري: قواتنا في المنطقة الجنوبية تعيد التموضع والانتشار وفقا للخطط العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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