الفصائل السورية المسلحة: ندفع بمزيد من التعزيزات إلى محاور دمشق وقوات النظام انسحبت من معضمية الشام

ذكرت الفصائل السورية المسلحة، "أننا ندفع بمزيد من التعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة السورية دمشق". وادعت "انسحاب قوات النظام من معضمية الشام بريف دمشق الغربي". في وقت سابق، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري، أنه "تقوم بعض الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية بنشر مقاطع فيديو عبر قنواتهم الإعلامية من ساحات وشوارع لمناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات والادعاء بأن عناصر التنظيمات الإرهابية قد سيطروا عليها كل ذلك بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم".

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