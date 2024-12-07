المعارضة السورية المسلحة: بدأنا عملية نوعية داخل حمص وبضعة كيلومترات تفصلنا عن دمشق

ادعت المعارضة السورية المسلحة، أن "بضعة كيلومترات تفصلنا عن العاصمة دمشق".

وقالت: "قواتنا خلف خطوط العدو بدأت عملية نوعية داخل حمص بالتزامن مع هجوم واسع من محاور عدة".

وأشارت بحسب ما نقلت عنها قناة الجزيرة، إلى "السيطرة على بلدة كفرنان بريف حمص الشمالي بعد معارك مع قوات النظام"، السيطرة على "قرية المشرفة شمال حمص".

وفي وقت سابق، عقد اجتماع في الدوحة بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الوضع السوري في ظل استمرار هجوم الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.