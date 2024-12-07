مصادر لرويترز: عشرات الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدوديّ بالتنسيق مع القوات العراقية

أفاد مسؤولون محليون ومصادر أمنية لوكالة رويترز، بأن "عشرات الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدوديّ بالتنسيق مع القوات العراقية".

ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور.

وفي وقفت سابق، نقلت وكالة سانا السورية عن مصدر عسكري قوله إن "قواتنا المسلحة في المنطقة الجنوبية تعيد التموضع والانتشار وفقا للخطط والأوامر العسكرية".

وسبق وأن أكدت السلطات العراقية انتشهارها على كامل الحدود لمنع أي تهديدات تطال البلاد جراء المعارك في سوريا.