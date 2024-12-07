أفاد مسؤولون محليون ومصادر أمنية لوكالة رويترز، بأن "عشرات الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدوديّ بالتنسيق مع القوات العراقية".
ويأتي ذلك في ظل استمرار هجوم الفصائل السورية المسلحة والتي تقوده هيئة "تحرير الشام" من عدة محاور.
وفي وقفت سابق، نقلت وكالة سانا السورية عن مصدر عسكري قوله إن "قواتنا المسلحة في المنطقة الجنوبية تعيد التموضع والانتشار وفقا للخطط والأوامر العسكرية".
وسبق وأن أكدت السلطات العراقية انتشهارها على كامل الحدود لمنع أي تهديدات تطال البلاد جراء المعارك في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لرويترز: عشرات الجنود السوريين دخلوا العراق عبر معبر القائم الحدوديّ بالتنسيق مع القوات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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