الجيش الإسرائيلي زعم استهداف عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، استهداف عنصر من حزب الله في جنوب لبنان "بعدما شكل خطرا على قواتنا"، مدعية بأن "قواتنا تعاملت خلال اليوم الأخير في جنوب لبنان مع تهديدات لإسرائيل".

وأضاف "قواتنا منتشرة في الجنوب وتعمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان وفي ظل ترقب بدء عمل اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ القرار.