الدفاع المدني: انتشال جثامين 4 سوريين في البسطة والبحث عن مفقودة مستمر في الغبيري

تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى، من إنتشال جثامين 4 أشخاص من التابعية السورية من تحت الانقاض جراء غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت سابقاً أحد المباني السكنية في البسطة.
ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع مستمرة الى حين التمكن من العثور على مواطنة لا زالت ضمن عداد المفقودين.
إلى ذلك تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جهات أخرى، عمليات البحث عن مفقودة في الغبيري - شارع رعد جراء غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت المحلة سابقاً.
وتنفذ هذه العمليات بإشراف من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
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