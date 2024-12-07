النشرة: تفجير صواريخ غير منفجرة في حقول الطيبة التابع للجيش اللبناني شرقي بعلبك

أفاد مراسل النشرة في البقاع، بأمه "سمع دوي انفجار قوي في قرى شرقي بعلبك والمدينة مصدره تفجير صواريخ غير منفجرة في حقول الطيبة التابع للجيش اللبناني شرقي بعلبك".

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