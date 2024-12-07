أشارت مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية "LARI"، في ارشادات أصدرتها، إلى أننه "خلافاً لما يشاع، فلا تغيير جذري بالاحوال الجوية التي ستبقى على حالها لمدة 10 أيام".
وأضافت "أما القول أن عواصف ستصل بعد أسبوعين فهذا غير صحيح علمياً لأن التوقعات تصح لأربعة أيام".
وقالت إن "التهويل ورغبة البروز الاعلامي باستغلال مصطلح عواصف ثلجية يؤدي الى مفعول معاكس لأن هذه التوقعات اذا لم تصح، تدفع بصاحبها الى اختلاق الأعذار لاحقاً".
وشدد في تعليق على تصحيح الأنباء الخاطئة بشأن الطقس على أن "قول الحقيقة هو واجب أخلاقي، ديني ووطني".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية: لا تغيير جذري بالاحوال الجوية التي ستبقى على حالها لمدة 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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