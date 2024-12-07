فشل محاولة عزل رئيس كوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نجا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من تصويت عزل أثارته محاولته الصادمة لفرض الأحكام العرفية بعد مقاطعة أعضاء حزبه.

وبينما كان البرلمان يناقش الاقتراح، غادر جميع أعضاء الحزب الحاكم تقريبًا القاعة، مما أثار الشك في فرص الوصول إلى الحد الأدنى لتمرير مشروع القانون.

تركت المعارضة تنتظر أولئك من حزب قوة الشعب الحاكم (PPP) الذين غادروا للانضمام إلى التصويت، بعد يوم من تصريح زعيمه بأنه يجب تعليق الرئيس.

ولتمرير مشروع القانون، كان يحتاج إلى دعم من ثلثي الجمعية المكونة من 300 عضو، مما يعني أن المعارضة كانت بحاجة إلى ثمانية على الأقل من حزب الشعب الباكستاني للوقوف إلى جانبهم.

ولكن عندما تم الإدلاء بالأصوات الأولى، انسحب جميع أعضاء حزب الشعب الباكستاني باستثناء واحد من البرلمان وسط صيحات الغضب من المعارضة.