شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: منح معاشات استثنائية لـ3665 حالة ترسيخ لجمهورية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن قرار العليا للمعاشات بمنح 3665 من الحالات المرضية والاجتماعية معاشات استثنائية، يساهم في التخفيف على الأسر البسيطة وغير القادرة، وتعد ترسيخ حقيقي لمبدأ العدالة الاجتماعية، فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح الديب، فى بيان له اليوم، أن القرار يأتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، والقرار بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، انتصار للقيم الإنسانية وترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا نهج للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الديب، إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة ملف الرعاية والحماية الاجتماعية بتوجيهات من القيادة السياسية، وتضمن برنامج الحكومة محاور أساسية فى هذا الصدد منها، محور بناء الإنسان المصري، وفى نفس الوقت انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية والذي أطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023، يؤكد حرص مصر على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات فى ظل الأوضاع الجارية المترتبة على الأوضاع العالمية.

وأكد الديب، أن هذا القرار استكمالا لهذه الجهود، المبذولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وخطوة جادة من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مشددا على أن الدولة تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، ولعل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتم مناقشته بمجلس النواب، تأكيد من قبل الدولة على الجدية فى دعم غير القادرين وتعزيز التمكين الاقتصادي، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه.