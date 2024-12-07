شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شئون الجماعات الإرهابية: شائعات الإخوان محاولة لتشويه الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

رد الدكتور إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الجماعات الارهابية، على الشائعات التي يروج لها تنظيم الإخوان الإرهابي بشأن عدم اهتمام الدولة المصرية بقطاعات الصحة والتعليم، مؤكداً أن هذه الادعاءات مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح ربيع أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات الكبيرة في هذين القطاعين الحيويين، حيث تم تخصيص استثمارات ضخمة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات بجودة عالية للمواطنين. في قطاع الصحة، أشار ربيع إلى إطلاق مبادرات وطنية كـ "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمعدية، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات والمراكز الطبية، مما أسهم في تحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية. كما تم توفير أحدث المعدات الطبية والأدوية اللازمة في المستشفيات الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكد ربيع أن الدولة تعمل على تطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة التعليم من خلال تدريب المعلمين وتوفير تقنيات التعليم الحديثة. كما أشار إلى إنشاء مدارس جديدة في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تجديد وتطوير المدارس القديمة، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وقال ربيع إن هذه الشائعات التي يروج لها الإخوان تأتي في إطار محاولاتهم المستمرة لتشويه صورة الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المغرضة. وأضاف أن الدولة ستظل تواصل جهودها لتحقيق المزيد من التقدم في كافة المجالات، بما يحقق رفاهية المواطنين ويعزز من استقرار البلاد.



