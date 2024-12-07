شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور السياسى للحوار الوطنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يعد الحوار الوطنى مبادرة رئاسية تجذب المشاركين من الشرائح المجتمعية والسياسية المختلفة، وتخلق لهم فرص تبادل المعلومات ووجهات النظر وتوضيح الآراء وتطوير حلول واقعية للقضايا ذات الأولوية والأهمية المشتركة مجتمعاتهم.

كما يعد دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من جودة الحياة للمواطنين سواء وحياة كريمة لهم انطلاقا من قيمنا المشتركة.

وخرج عن الحوار الوطنى العديد من التوصيات والمخرجات، ومن أهم مخرجات المرحلة الأولى فى المحور السياسي الآتى:



- سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.

- ضرورة تفعيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية.

- ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق.

- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية .

- وضع الضوابط التى تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

- إصدار قانون موحد للعمل التعاونى.

