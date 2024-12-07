استشهاد عائلة فلسطينية في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلًا شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي على منزلهم بمدينة غزة.

في موضوع متصل، حاصرت آليات الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وأطلقت النار على كل من يتحرك في محيطه، وسط دعوات فلسطينية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ مستشفيات القطاع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

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