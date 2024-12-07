لافروف: سنساعد الجيش السوري جويا لمواجهة الهجمات الإرهابية ونريد أن نضمن بقاء الدولة السورية موحدة

أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الى انه "من غير المقبول السماح للمجموعات الإرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية"، مؤكدا انه "نستخدم الأدوات الدبلوماسية لوقف سفك الدماء في سوريا".

واكد انه "سنساعد الجيش السوري جويا لمواجهة الهجمات الإرهابية، واتفقنا اليوم مع إيران وتركيا على إصدار دعوة قوية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا"، مشددا على انه "نريد أن نضمن بقاء الدولة السورية موحدة".