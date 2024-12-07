موقع نورنيوز الإيراني عن مصدر: لا تغيير في سياسة طهران الجوهرية بدعم سوريا وهذا النهج سيتواصل

افاد موقع نورنيوز الإيراني عن مصدر، بأن "لا تغيير في سياسة طهران الجوهرية بدعم سوريا وهذا النهج سيتواصل"، كاشفا أن "التقارير بشأن خروج كوادر سياسية ومستشارين عسكريين إيرانيين من سوريا كاذبة".

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