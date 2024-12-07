أكد المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين، ان "أمام لبنان فرصة لاستعادة البلاد من خلال العمل السياسي واختيار رئيس للدولة".
ولفت هوكشتاين الى انه "كان لا بد من وجود اتفاق في لبنان يرتكز على القرار 1701 ويكون قابلا للتنفيذ"، مضيفا :"لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الرئيس السوري بشار الاسد".
ورأى هوكشتاين ان "واشنطن بحاجة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبناني وعلى الجميع فعل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر هوكشتاين: لا أعتقد أنه تم القضاء على حزب الله لكنه ربما لا يكون قويا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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