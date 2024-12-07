المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على بلدة كناكر وفوج المدفعية بريف دمشق الغربي وانسحابات متوالية للنظام من عرطوز

اعلنت المعارضة السورية المسلحة، أننا "سيطرنا على بلدة كناكر وفوج المدفعية بريف دمشق الغربي"، مشيرة الى "انسحابات متوالية للنظام السوري من بلدة عرطوز والمناطق المحيطة بغرب دمشق".

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