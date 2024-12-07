أعلن وزير خارجية إيران عباس عراقجي، أن "المشاركين باجتماع أستانا في الدوحة أكدوا ضرورة وقف الاشتباكات في سوريا والحفاظ على وحدتها". وقال "أكدنا على ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن الأزمة السورية". وأضاف عراقجي "يجب أن تبدأ المحادثات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية".

كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي بعد اجتماع أستانا بالدوحة: يجب أن تبدأ المحادثات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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