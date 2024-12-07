الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان "يكون الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل وبقائها أعلى من معدلاتها على الجبال وفي الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط بعض الرذاذا بشكل متفرق خلال النهار خاصة شمال البلاد".

واشارت الى أن "طقس الإثنين غائم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل، مع عودة نسبة الرطوبة إلى الإنخفاض".

ولفتت الى أن "طقس الثلاثاء غائم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع عودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة".