بزري بحث مع حجار في ضرورة تأمين المساعدات الدولية لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود

بحث النائب عبد الرحمن البزري مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، في "القضايا الإجتماعية والحياتية المُلحّة والمستقبلية في أعقاب العدوان الإسرائيلي وتداعياته، وضرورة تأمين المساعدات الدولية لشريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، إضافة للتركيز على دعم ذوي الإحتياجات الخاصة. كما وتمّ الإتفاق على عقد لقاء عمل لمتابعة المواضيع المطروحة خلال الأسبوعين القادمين".

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