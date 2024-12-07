افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "معبر جوسيه القاع يشهد اليوم حركة نزوح خفيفة جداً من حلب وحمص باتجاه الاراضي اللبنانية عابرين الحفرة التي اصبح عمقها ١٠ امتار وطولها ١٢ م وعرضها ٤ امتار سيراً على الاقدام". واكد ان "الجيش اللبناني يسير دوريات ويقيم حواجز طيارة لمنع دخول ارهابيين عبر طرقات غير شرعية والامن العام يرحل شهرياً ما بين ١٠٠ و١٥٠ شخص دخلو خلسة". الجدير ان المعبر قصف من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي للمرة الخامسة وكان اخرها اول من امس.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: معبر جوسيه يشهد حركة نزوح خفيفة جداً من حلب وحمص باتجاه لبنان والجيش يسير دوريات لمنع دخول ارهابيين عبر طرقات غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.