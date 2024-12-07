افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه "بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء التفقدية لمقر قيادة اللواء الخامس بالجيش اللبناني في البياضة، كان جيش العدو الإسرائيلي يمشّط الأودية المقابلة بين طيرحرفا وشمع ومجدل زون".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي مشط الاودية بين طيرحفا وشمع بالتزامن مع زيارة ميقاتي والوزراء لمقر قيادة اللواء الخامس بالبياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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