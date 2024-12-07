إسرائيل تطلب وساطة إيلون ماسك بملف الأسرى

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أفاد مصدر مقرب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، شبكة CNN الأميركية بأن الأخير اتصل بالملياردير الأميركي إيلون ماسك، في الأيام القليلة الماضية، لمناقشة إحياء محادثات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال المصدر للشبكة، الجمعة، إن هرتسوغ أجرى المكالمة بناءً على طلب من عائلات الرهائن التي تأمل في أن يتمكن ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والمرشح لشغل منصب في إدارته الجديدة، من الضغط على جميع الأطراف لتأمين صفقة.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن هدد الرئيس الأميركي المنتخب، الذي تحالف معه ماسك بشكل وثيق، الاثنين، الشرق الأوسط بـ "عواقب كارثية" في حال لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، قبل أن يتسلم مهام منصبه رسمياً في 20 يناير المقبل.

ونقلت الشبكة عنذ مصدر آخر مقرب من عائلات الرهائن، تحدث مع الرئيس الإسرائيلي، قوله: "كانت هناك محادثة بين الرئيس وعدد قليل من عائلات الرهائن، وكان أحد الموضوعات التي جرى مناقشتها هو كيفية التأثير على ترمب، وهنا ظهر اسم إيلون ماسك باعتباره شخصاً له تأثير على الرئيس المنتخب، ولذلك، فإن الحفاظ على وجود قناة اتصال مفتوحة معه يعد أمراً مهماً".

كان ماسك سافر إلى تل أبيب في نوفمبر 2023 للقاء القادة الإسرائيليين وأقارب الرهائن الإسرائيليين، في إطار جهوده للتراجع عن منشور سبق أن نشره عبر حسابه على منصة "إكس" المملوكة له، ووُصف بأنه "يروج لمُعاداة السامية"، لأنه أيد فيه منشوراً يتهم المجتمعات اليهودية بـ "تحفيز الكراهية ضد البيض".

والأربعاء، أعلن ترمب، عزمه تعيين آدم بوهلر الذي كان مفاوضاً رئيسياً في الفريق الذي توسط في "اتفاقيات أبراهام"، مبعوثاً رئاسياً خاصاً لشؤون الرهائن، ما يمهد الطريق للاستغناء عن روجر كارستينز، الذي عينه ترمب في هذا المنصب خلال فترته الرئاسية الأولى، واستمر ضمن إدارة الرئيس جو بايدن، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو".

وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه سيعين آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية DFC في هذا المنصب.

وفي اليوم نفسه، التقى مستشار ترمب للأمن القومي، مايك والتز، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في واشنطن، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والجمعة، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن فريق ترمب يدعم جهود إدارة الرئيس جو بايدن بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل المحتجزين.

وأضافت، خلال مؤتمر صحافي، أن إدارة بايدن ستواصل العمل على مدار الساعة لتأمين اتفاق، وتابعت: "كنا على اتصال بفريق الرئيس المنتخب لضمان علمهم بجهودنا. ونعتقد أنهم يدعمون هذه الجهود في فريقهم، وقد كانت هذه المحادثات بناءة".